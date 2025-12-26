Kylian Mbappé - PSG : La bombe lâchée pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme un crack dès son jeune âge, Kylian Mbappé a eu le choix entre le PSG et le Real Madrid après avoir explosé sous les couleurs de l’AS Monaco. Malgré son attachement pour la Casa Blanca, l’attaquant français, issu de la région parisienne, avait décidé de rejoindre le club de la capitale. Un dossier sur lequel est revenu Vadim Vasilyev.

Durant sept saisons, Kylian Mbappé a porté le maillot du Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint à l’été 2017. Après avoir explosé sous les couleurs de l’AS Monaco, l’attaquant français avait repoussé les avances du Real Madrid pour rester en Ligue 1 et jouer du côté du Parc des Princes. Président de l’ASM à cette époque, Vadim Vasilyev est revenu sur la victoire du PSG dans ce dossier.

La course entre le PSG et le Real Madrid pour Mbappé « À l'Ethiad contre Manchester City, j'ai supplié Jardim de le faire jouer dès le début. Il m'a fait confiance : il a réalisé une performance phénoménale et le Real Madrid a vraiment envoyé une offre de 180 millions. À cette époque, le PSG s'est également lancé dans la course. Et Kylian, qui rêvait du Real depuis son enfance, ne se sentait pas encore prêt en 2017 : il voulait d'abord s'imposer à Paris, sa ville », explique l’ex-boss du club de la Principauté, interrogé par le site du journaliste Gianluca Di Marzio.