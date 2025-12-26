«Un grand entraineur s'en va», la terrible annonce de l'OM !

Amadou Diawara

Sur le banc de l'OM entre février et juin 2024, Jean-Louis Gasset s'est éteint ce vendredi à l'âge de 72 ans. Ancien protégée du défunt à Marseille, Leonardo Balerdi (26 ans) a tenu à lui rendre un vibrant hommage. D'après le capitaine de l'OM, un grand entraineur nous a quitté.

A la peine lors de la saison 2023-2024, l'OM a appelé Jean-Louis Gasset à la rescousse. En effet, l'ancien coach s'est assis sur le banc marseillais pendant quatre mois (20 février - 30 juin) après son éviction en Côte d'Ivoire.

OM : Leonardo Balerdi réagit au décès de Jean-Louis Gasset A la fin de son intérim à l'OM, Jean-Louis Gasset a annoncé sa retraite en tant qu'entraineur, avant de dépanner le Montpellier HSC pendant quelques mois la saison dernière (22 octobre 2024 - 7 avril 2025). Et ce vendredi, il est malheureusement décédé à l'âge de 72 ans.