OM : Greenwood disparait, c’est terminé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’heure de constituer son équipe type de la mi-saison en Ligue 1, Pierre Ménès a bien évidemment inscrit le nom de Mason Greenwood. Auteur de performances exceptionnelles avec l’OM, l’Anglais figure dans l’attaque du journaliste sportif. Un choix évidemment pour ce dernier, qui a souligné des améliorations dans le jeu de Greenwood, notamment ses disparitions moins fréquentes pendant les rencontres.

Homme fort de l’OM la saison dernière, Mason Greenwood avait toutefois certains défauts. Si l’Anglais portait le club phocéen, il lui était toutefois reproché de trop souvent disparaitre pendant les rencontres. Ce n’est désormais plus le cas et l’OM en profite car Greenwood est impressionnant depuis le début de cet exercice.

« Il a progressé dans la participation au jeu, dans l’investissement personnel » Mason Greenwood fait ainsi partie de l’équipe type de mi-saison en Ligue 1 de Pierre Ménès. Soulignant les améliorations du numéro 10 de l’OM, le journaliste sportif a alors confié sur sa chaine Youtube : « A droite, obligatoirement, Greenwood. Il marque toujours autant de buts et en plus, il a progressé dans la participation au jeu, dans l’investissement personnel, dans le repli défensif ».