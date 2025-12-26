Transfert à 40M€, le PSG a trouvé son joyau !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de Willian Pacho. Depuis son arrivée à Paris, l'international équatorien réalise des merveilles sous les couleurs rouge et bleu. A tel point que Pierre Ménès voit Willian Pacho comme étant « l'assurance tous risques » du PSG.

Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de l'international équatorien lors de l'été 2024.

PSG : Ménès est séduit par Pacho Depuis son arrivée au PSG, Willian Pacho s'est mué en véritable patron dans la charnière centrale de Luis Enrique, enchainant les performances XXL. Après avoir cité le nom du joueur de 24 ans dans son XI type de la mi-saison en Ligue 1, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à son égard.