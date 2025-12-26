Du PSG à l’OM : C’est le choc, le message bouleversant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On a appris ce vendredi la mort de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans. Présent sur le banc de l’OM il y a moins de deux ans, l’Héraultais avait également passé plusieurs saisons au PSG en tant qu’adjoint de Luis Fernandez puis de Laurent Blanc. Les deux clubs lui ont rendu hommage.

Le football français est en deuil après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset ce vendredi, à l’âge de 72 ans. Figure emblématique de Montpellier, club cofondé par son père, l’Héraultais avait également officié du côté de l’AS Saint-Étienne ou encore des Girondins de Bordeaux, avant d’atterrir à l’OM en 2024.

« Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale » Quelques années auparavant, c’est au PSG que Jean-Louis Gasset avait signé, en qualité d’adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) puis de Laurent Blanc (2013-2016). La formation parisienne a rendu hommage au natif de Montpellier sur son site internet. « Apprécié par les joueurs qu’il a côtoyé à Paris, Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale, et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes, avec Montpellier, Saint-Etienne ou encore Bordeaux, peut-on notamment lire dans le communiqué du PSG. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches. »