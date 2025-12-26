OM : Clash sur le mercato, il a fait craquer Longoria !

Alexis Brunet

Ce vendredi, on a malheureusement appris la mort de Jean-Louis Gasset à 72 ans. Avant de prendre sa retraite, ce dernier avait notamment été l’entraîneur de l’OM pendant quelques mois et il avait donc côtoyé Pablo Longoria. Le président marseillais a tenu à rendre hommage à son ancien coach et il a également livré une petite anecdote touchante à son sujet.

Retraité depuis peu, Jean-Louis Gasset est malheureusement décédé ce vendredi 26 décembre, a fait savoir sa famille. Le technicien était notamment passé par Montpellier, Bordeaux, l’OM ou bien encore le PSG, que cela soit en tant qu’adjoint de Laurent Blanc ou bien tout simplement comme numéro un.

Longoria rend hommage à Gasset Forcément, l’OM a donc rendu hommage ce vendredi à Jean-Louis Gasset qui avait été l’entraîneur du club phocéen pendant quelques mois en 2024. Le président marseillais Pablo Longoria a accordé une réaction au journal L’Équipe. « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l'OM. Lors de notre première conversation, il m'a demandé : ''Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu le sens ?'' Cela m'avait marqué. Il avait d'abord pensé à Gattuso, et après seulement on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : ''Vous êtes content président ?'' Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel. »