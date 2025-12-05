C'est terminé à l'OM : L'annonce qui va mettre le feu à Marseille

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après deux saisons passées à la Juventus, une aventure qui lui a été bénéfique comme affirmé en conférence de presse jeudi, Timothy Weah a pris le soin de faire une déclaration qui risque de rendre fous les supporters de l'OM qui attendent depuis plus d'une décennie

Entre l'Olympique de Marseille et Timothy Weah, le courant passe pour le moment. Si bien que le joueur prêté par la Juventus avec une option d'achat obligatoire compte bien connaître un passage couronné de succès à l'OM. Le club phocéen court derrière un trophée depuis son sacre en Coupe de la Ligue remontant à l'année 2012.

Weah changé par la Juventus ? A l'occasion de son passage en conférence de presse jeudi avant le déplacement sur la pelouse du LOSC ce vendredi, Timothy Weah s'est attardé sur sa satisfaction d'évoluer dans un club tel que l'OM quand bien même il dispose d'un héritage du rival parisien où il a été formé. « Ma progression ? Je travaille dur. Mon passage en Italie m'a fait du bien. Là je suis à Marseille, en pleine confiance ».