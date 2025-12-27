PSG : Ils vont quitter Paris, la proposition inattendue !

Alexis Brunet

Le Nouvel An approche et comme tout le monde, les footballeurs du PSG vont fêter l’évènement, sans doute aux quatre coins du monde. Matvey Safonov, lui, va rester à Paris pour ce moment tant attendu et il a d’ailleurs lancé un appel à ses coéquipiers. Si certains ne font rien, ils peuvent venir le rejoindre pour faire la fête.

Après les fêtes de Noël, place au Nouvel An. L’année 2025 se termine dans quelques jours et l’évènement sera fêté à travers toute la planète. Avant de réattaquer sérieusement la suite de la saison, les joueurs du PSG vont eux aussi célébrer ce moment, pour beaucoup dans leur pays d’origine avec leurs proches.

« Je serai à Paris » Contrairement à la majorité de ses coéquipiers, Matvey Safonov va lui rester à Paris pour le Nouvel An, comme il l’a révélé lors d’une vidéo avec son sélectionneur, postée sur la chaîne YouTube de l’équipe russe. Le portier a d’ailleurs proposé aux autres joueurs du PSG de venir faire la fête avec lui s’ils n’ont rien de prévu. « Tout le monde va très probablement partir et revenir le 1er ou le 2 janvier. Si jamais quelqu’un de l’équipe regarde, et n’a nulle part où fêter le Nouvel An, écrivez-moi ! (rires) Je serai à Paris. »