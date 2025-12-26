Lucas Chevalier humilié en direct : C'est terminé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début du mois de décembre, Matvey Safonov a pris le dessus sur Lucas Chevalier dans les buts du PSG. Vue de Russie, cette situation est totalement normale. Pour l'ancien joueur du CSKA Moscou, Alexander Grishin, Safonov aurait pu être facilement numéro 1 sans sa blessure.

Arrivé l'été dernier contre un chèque de 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier n'était visiblement pas inquiété pour sa place de titulaire au PSG jusqu'à sa blessure contre l'AS Monaco. Par conséquent, Matvey Safonov a disputé ses premières minutes de la saison et en a profité pour se mettre en valeur, notamment grâce à une séance de tirs-au-but exceptionnelle lors de laquelle il a sorti quatre des cinq tentatives de Flamengo en finale de la Copa Libertadores. Mais le Russe s'est également fracturé la main durant ce match. Un coup d'arrêt pour Matvey Safonov, comme le souligne l'ancien joueur du CSKA Moscou, Alexander Grishin.

Un ancien joueur russe n'épargne pas Chevalier « C'était vraiment pas de chance. Il commençait à trouver son rythme, il était devenu titulaire au poste de gardien, il bénéficiait d'une bonne presse et de très bonnes critiques… et puis soudain, il s'est blessé. C'était vraiment pas de chance. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une bonne santé, afin qu'il puisse bientôt de nouveau rivaliser avec Chevalier », lance-t-il au micro du média russe Match TV.