Il vit un calvaire avec Luis Enrique, le vestiaire du PSG réagit !

Acheté 80M€ par le PSG, Gonçalo Ramos n’est toutefois aujourd’hui qu’un remplaçant de luxe avec le club de la capitale. En effet, Luis Enrique ne compte que très peu sur le buteur portugais, qui dispose d’un faible temps de jeu à Paris. Forcément, pour Ramos, la situation est loin d’être facile à vivre, mais il peut compter sur le soutien de Vitinha, son compatriote et coéquipier au PSG.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout dans le secteur offensif. Gonçalo Ramos en fait notamment les frais. Peu convaincant quand il est titulaire, le Portugais est davantage utilisé comme un remplaçant de luxe, devant ainsi se contenter de quelques minutes par match. N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique, Ramos doit donc accepter ce rôle, ce qu’il fait sans faire de vague comme le souligne Viitnha.

« Il a une attitude incroyable » A l’occasion d’un entretien accordé à O Jogo, Vitinha s’est ainsi exprimé sur la situation de Gonçalo Ramos. Le milieu de terrain du PSG a alors confié : « Gonçalo Ramos a une personnalité et une résilience hors du commun. Je pense qu’à ce niveau-là, il a une attitude incroyable, il est vraiment très fort et ce sera sa principale qualité : son mental et sa tête. Ce n’est pas facile de vivre avec un temps de jeu réduit, malgré le succès collectif ».