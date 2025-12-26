Ousmane Dembélé : Ca part au clash au PSG ?

Le vestiaire du Paris Saint-Germain pourrait se déchirer l'été prochain au cours de la Coupe du monde 2026 au vu des multiples nationalités qui y sont représentées. Le Portugal de Vitinha aura son mot à dire dans cette compétition que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain compte bien gagner au nez et à la barbe de l'équipe de France d'Ousmane Dembélé.
Au PSG, deux contingents sont assez distincts : les Français et les Portugais. D'un côté se trouvent le Ballon d'or et Golden Boy 2025 entre autres avec Ousmane Dembélé ainsi que Désiré Doué. Et de l'autre, une petite colonie portugaise composée de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Joao Neves ainsi que Vitinha.
«Nous voulons vraiment nous battre et gagner»
Le Portugal a remporté la Ligue des nations en juin dernier en Allemagne. L'occasion pour l'équipe de Roberto Martinez d'être un véritable prétendant au titre lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du nord l'été prochain. La sélection vice-championne du monde qu'est l'équipe de France d'Ousmane Dembélé a été prévenue par Vitinha en personne.
« La Coupe du Monde tant attendue et convoitée, qui serait sans précédent et historique. Il y a une grande envie de jouer cette Coupe du Monde et nous espérons qu’elle arrivera vite, car nous voulons vraiment nous battre et gagner. »
«Nous devons aborder la compétition dans cette optique»
Au détour d'une discussion avec le journal O Jogo qui lui a décerné la récompense de meilleur joueur portugais de l'année 2025, Vitinha a toutefois estimé ne pas faire partie du gratin mondial, ce qui lui allouerait le statut de favori. Mais la Seleçao est prête à déjouer les pronostics. « Nous ne sommes pas favoris, nous sommes des prétendants. Je pense que nous devons aborder la compétition dans cette optique ».