Ousmane Dembélé : Ca part au clash au PSG ?

Le vestiaire du Paris Saint-Germain pourrait se déchirer l'été prochain au cours de la Coupe du monde 2026 au vu des multiples nationalités qui y sont représentées. Le Portugal de Vitinha aura son mot à dire dans cette compétition que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain compte bien gagner au nez et à la barbe de l'équipe de France d'Ousmane Dembélé.

Au PSG, deux contingents sont assez distincts : les Français et les Portugais. D'un côté se trouvent le Ballon d'or et Golden Boy 2025 entre autres avec Ousmane Dembélé ainsi que Désiré Doué. Et de l'autre, une petite colonie portugaise composée de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Joao Neves ainsi que Vitinha.

«Nous voulons vraiment nous battre et gagner» Le Portugal a remporté la Ligue des nations en juin dernier en Allemagne. L'occasion pour l'équipe de Roberto Martinez d'être un véritable prétendant au titre lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du nord l'été prochain. La sélection vice-championne du monde qu'est l'équipe de France d'Ousmane Dembélé a été prévenue par Vitinha en personne. « La Coupe du Monde tant attendue et convoitée, qui serait sans précédent et historique. Il y a une grande envie de jouer cette Coupe du Monde et nous espérons qu’elle arrivera vite, car nous voulons vraiment nous battre et gagner. »