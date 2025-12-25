Messi : Le PSG les sépare, leur mariage a fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a quatre années de cela, le PSG officialisait la signature de Lionel Messi pour deux saisons dans la foulée de l'annonce du FC Barcelone du départ de l'Argentin, une prolongation de contrat étant impossible à assumer financièrement parlant pour le club blaugrana à l'époque. Pedri a donc vu sa relation avec Messi prendre subitement fin au bout d'un an seulement. La star espagnole veut remettre le couvercle.

Il y a cinq ans, Pedri quittait Las Palmas pour signer au FC Barcelone. Le milieu de terrain âgé de 23 ans a depuis bien grandi, devenant un élément incontournable de l'entrejeu du Barça ainsi que de la sélection espagnole. A l'époque, Pedri allait seulement fêter son 18ème anniversaire lorsqu'il partageait le même vestiaire qu'un certain Lionel Messi.

«J'aurais aimé pouvoir le croiser un moment» Une époque révolue au bout d'une saison seulement puisque le FC Barcelone ne se trouvait pas dans une situation économique suffisamment aisée pour prolonger le contrat de sa légende vivante. Messi s'envolait donc pour Paris et le PSG après avoir fait ses adieux en larmes au Barça en salle de conférence de presse. Récemment revenu au Spotify Camp Nou vide en pleine nuit, Lionel Messi fait beaucoup parler de lui concernant un éventuel retour au FC Barcelone. Une hypothèse totalement validée par Pedri. « Leo Messi est également revenu au Camp Nou. Comment as-tu découvert la désormais mythique photo prise dans le stade ? Sur les réseaux sociaux, car elle a commencé à circuler partout. Il était difficile de ne pas la voir. J'aurais aimé pouvoir le croiser un moment ».