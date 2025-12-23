Messi : Mariage annulé, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l'autre côté de l'Atlantique, la famille de Lionel Messi s'est installée à Miami après son passage au PSG. Lionel Messi devait d'ailleurs prendre part au mariage de sa petite sœur Maria Sol le 3 janvier prochain. Mais un accident de la route a totalement rebattu les cartes selon le journaliste Angel de Brito.

Lionel Messi s'est installé avec sa famille à Miami au cours de la période estivale de 2023 après deux années passées dans la capitale parisienne via son contrat au PSG. Au sein de la ville floridienne, l'octuple Ballon d'or et champion du monde dispose d'un train de vie paisible qu'il partage avec son premier cercle familial. Sa sœur Maria Sol Messi a d'ailleurs rencontré son futur mari grâce à la collaboration de son frère avec l'Inter Miami.

Maria Sol Messi concernée par un accident de voiture Maria Sol Messi devait se marier avec Julian Arellano le 3 janvier prochain à Rosario comme révélé par le journaliste Angel de Brito. Cependant, sur les antennes d'America TV et par le biais de l'émission LAM, ce dernier a affirmé que la sœur cadette de Lionel Messi avait été victime d'un accident de la route. Les blessures contractées pendant cette mésaventure l'a contrainte à repousser la date de son union avec l'entraîneur d'une équipe de jeunes de l'Inter Miami.