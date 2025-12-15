Divorce avec son ex : Lionel Messi, la révélation à 30M€…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi n’avait pas encore soulevé son premier Ballon d’or qui venait un an plus tard. Et pourtant, les hauts décideurs de Manchester City qui venaient d’être rachetés par les Émiratis ont tenté d’attirer Lionel Messi avec une offre assez folle au vu de la réalité du marché actuelle et ce qu’a accompli Messi au FC Barcelone. L’ex-entraîneur adjoint de Mark Hughes est passé aux aveux.

En 2008, Manchester City a pris un virage historique en passant sous pavillon émirati. Dès lors, des stars comme Robinho et Vincent Kompany rejoignait les rangs du club mancunien. Pendant cette fenêtre estivale des transferts, Gary Cook qui officiait à l’époque comme directeur sportif des Skyblues multipliait les offres aux quatre coins de l’Europe dans l’optique de savoir quel club accepterait de vendre.

«Ils lançaient des offres à des clubs de toute l'Europe pour voir qui mordrait à l'hameçon» C’est la révélation effectuée par Mark Bowen, ex-adjoint de l’entraîneur de l’époque Mark Hughes, à l’occasion de son passage sur le Business of Sport podcast. Des éléments comme Franck Ribéry ou encore Dimitar Berbatov avaient été approchés. « C'était presque la fin du mercato et Gary Cook (directeur sportif) a dit à Mark Hughes que les propriétaires voulaient faire quelque chose. À un moment donné, nous avons dû faire des offres de 30 millions pour des joueurs : 30 millions pour Berbatov, 30 millions pour Robinho, 30 millions pour Ribéry… Ils lançaient des offres à des clubs de toute l'Europe pour voir qui mordrait à l'hameçon ».