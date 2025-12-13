Lionel Messi : C'est le chaos à l'étranger, il doit tout rembourser !

Alexis Brunet

Ce samedi, Lionel Messi était en Inde, plus précisément à Calcutta, et cela s’est mal passé. Le champion du monde argentin est venu à la rencontre de ses fans pour les saluer, mais l’organisateur de l’évènement avait indiqué que ce dernier allait participer à un match au Salt Lake Stadium. Cela a donc provoqué la colère des spectateurs présents dans l’enceinte et l’organisateur de l’évènement a depuis été arrêté et il devra rembourser les gens qui avaient acheté un billet.

Lionel Messi se souviendra longtemps de son passage en Inde. Ce samedi, l’Argentin était du côté de Calcutta pour rencontrer ses fans, mais cela a tourné au fiasco. Le champion du monde a seulement salué ses admirateurs avant un match qui se jouait au Salt Lake Stadium, mais ces derniers pensaient que l’ancien joueur du PSG allait prendre part à la rencontre. Cela a donc mis en rage certains spectateurs, qui s’en sont donc pris au matériel et qui ont pénétré sur la pelouse.

L’organisateur de l’évènement a été arrêté Des débordements qui ne sont pas restés rapidement sans conséquence. En effet, d’après la police de l’État, l’organisateur de l’évènement a été arrêté pour mauvaise gestion car cela n'était pas prévu que Lionel Messi dispute cette rencontre, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre. Il devra de plus rembourser les personnes qui avaient acheté un billet, dont le prix était fixé à 12 000 roupies, soit environ 113€.