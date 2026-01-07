Cyclisme : Alaphlippe a tracé sa feuille de route jusqu'au Tour de France !

Alexandre Higounet

Après une fin de saison 2025 très encourageante, marquée par une victoire dans une classique World Tour, le Grand-Prix de Québec, Julian Alaphilippe s'apprête à attaquer la saison 2026 avec une grande envie. On connaît désormais la feuille de route qui accompagnera le double champion du monde tricolore jusqu'au Tour de France. Avec notamment une campagne de classiques guidée par une volonté d'être au maximum efficace.

Après une première saison chez Tudor Cycling où il achevé sa reconstitution en tant que coureur de top niveau mondial comme l'a démontré sa victoire à l'occasion d'une classique World Tour, le Grand-Prix de Québec, Julian Alaphilippe part à l'assaut de cette nouvelle année avec un surplus d'appétit et d'ambition. Et avec une volonté de se montrer beaucoup plus efficace, de se concentrer sur ses points forts pour mettre la balle au fond plus régulièrement.

Alaphilippe se recentre sur son coeur de métier Cette optique apparaît clairement lorsque l'on étudie le programme des six premiers mois du double champion du monde tricolore, annoncé ces dernières heures par l'équipe Tudor Cycling, comme relayé par cyclinguptodate.com : après un début au Tour d'Algarve, Julian Alaphilippe enchaînera avec les Strade Bianche, Tirreno Adriatico et Milan San Remo, suivi de quelques jours de pause avant le Tour du Pays Basque, préalable au triptyque ardennais Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège Bastogne Liège. Bref, un calendrier très traditionnel pour l'amener au top au Tour de France, via un passage soit par le Dauphiné soit par le Tour de Suisse.