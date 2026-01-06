Cyclisme - Tour de France : Evenepoel peut-il battre Pogacar ? Lefévère répond !

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel l'a de nouveau affirmé lors de la présentation de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, il a rejoint la formation allemande dans l'optique de concrétiser sa quête du maillot jaune, et il est déterminé à faire le maximum pour tenter de battre Pogacar sur les routes du Tour de France. Interrogé sur cette ambition, Patrick Lefévère, son ancien mentor chez Soudal-Quickstep, a livré son point de vue sans détour.

En rejoignant l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe cet hiver, Remco Evenepoel n'a pas caché qu'il avait l'objectif de remporter le Tour de France. Dès 2026 ? S'il a conscience de la difficulté de la tâche, le champion belge ne veut rien s'interdire et part bel et bien dans l'idée de conquérir le maillot jaune l'été prochain, comme il l'a confirmé récemment au micro de Sporza.be : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».

« Il dit vouloir gagner le Tour et battre Tadej Pogacar, je lui souhaite bonne chance » Cette ambition apparaît-elle réaliste ? Toujours sur Sporza.be, Patrick Lefévère, le manager général historique d'Evenepoel chez Soudal-Quickstep a été interrogé sur le sujet. Et l'ancien boss n'a pas éludé : « Remco dit vouloir gagner le Tour et battre Tadej Pogacar. Je lui souhaite bonne chance. Je resterai un supporter, tu sais. Je l'ai découvert à 17 ans. Je ne suis pas du genre à jeter aux oubliettes tout ce que j'ai vécu pendant sept ans. Au fond de moi, je resterai un fan. Gagner le Tour, Remco en a le potentiel, mais je pense que Pogacar est encore hors de son niveau pour le moment ».