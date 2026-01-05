Cyclisme : Milan San Remo-Paris-Roubaix, Van der Poel envoie un message à Pogacar...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar n'en a pas fait mystère, lever les bras sur Milan San Remo et Paris-Roubaix constitue son grand objectif de la saison 2026. Mais pour ce faire, il devra dominer Mathieu Van der Poel, qui a remporté les deux courses l'an dernier. Et le champion du monde de cyclo-cross n'a pas tardé à envoyer un message au double champion du monde sur route... Le combat s'annonce terrible.

Depuis plusieurs mois, Tadej Pogacar martèle à qui veut l'entendre que remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, constitue son objectif majeur pour la saison 2026. Mais pour accomplir cette ambition, le double champion du monde sait qu'il va devoir affronter un obstacle majeur : Mathieu Van der Poel, vainqueur des deux courses l'an dernier, et face à qui Tadej Pogacar n'a pas encore trouvé de solution pour envisager la victoire.

Van der Poel fait neuf sur neuf en cyclo-cross... Un nouveau duel épique s'annonce cette saison entre les deux ténors. Et Mathieu Van der Poel n'a pas tardé à envoyer un message : il sera prêt. Déjà, le champion hollandais a remporté les neuf cyclo-cross auxquels il a participé depuis le mois de décembre, dominant à chaque fois largement les meilleurs coureurs, qu'il s'agisse de Wout Van Aert ou de Thibaut Nys.