Cyclisme : Milan San Remo-Paris-Roubaix, Van der Poel envoie un message à Pogacar...

Tadej Pogacar n'en a pas fait mystère, lever les bras sur Milan San Remo et Paris-Roubaix constitue son grand objectif de la saison 2026. Mais pour ce faire, il devra dominer Mathieu Van der Poel, qui a remporté les deux courses l'an dernier. Et le champion du monde de cyclo-cross n'a pas tardé à envoyer un message au double champion du monde sur route... Le combat s'annonce terrible.
Depuis plusieurs mois, Tadej Pogacar martèle à qui veut l'entendre que remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, constitue son objectif majeur pour la saison 2026. Mais pour accomplir cette ambition, le double champion du monde sait qu'il va devoir affronter un obstacle majeur : Mathieu Van der Poel, vainqueur des deux courses l'an dernier, et face à qui Tadej Pogacar n'a pas encore trouvé de solution pour envisager la victoire.
Van der Poel fait neuf sur neuf en cyclo-cross...
Un nouveau duel épique s'annonce cette saison entre les deux ténors. Et Mathieu Van der Poel n'a pas tardé à envoyer un message : il sera prêt. Déjà, le champion hollandais a remporté les neuf cyclo-cross auxquels il a participé depuis le mois de décembre, dominant à chaque fois largement les meilleurs coureurs, qu'il s'agisse de Wout Van Aert ou de Thibaut Nys.
« Je ne suis certainement pas encore au top de ma forme »
Et alors qu'il s'apprête à faire une pause pour s'envoler vers l'Espagne pour un camp d'entraînement en vue de la saison sur route, Mathieu Van der Poel n'a pas manqué d'adresser indirectement un petit mot à l'attention de son rival slovène : il est encore très loin d'être à son meilleur niveau. Van der Poel a ainsi lancé au micro du média hollandais Wielerflits, comme rapporté par cyclingnews.com : « Je suis content de pouvoir m'éloigner un peu de l'agitation des entraînements. Ça va faire du bien de retrouver le soleil. Bien sûr, mon programme comprendra aussi beaucoup d'entraînement d'endurance, en vue de la saison printanière. Je vais m'entraîner énormément, avec les pauses nécessaires de temps en temps. J'ai bien passé les fêtes de Noël, mais je ne suis certainement pas encore au top de ma forme. J'étais sans doute meilleur à la même période l'an dernier, mais je pense pouvoir partir pour l'Espagne avec un bon pressentiment ».