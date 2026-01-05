Cyclisme : « Un coureur comme Pogacar, il en naît un tous les 50 ans ! »

Alexandre Higounet

Alors qu'il domine outrageusement le peloton mondial depuis deux ans, Tadej Pogacar apparaît parti sur les mêmes bases cette saison, alors que ses temps à l'entraînement confirment qu'il a encore progressé par rapport à l'an dernier. Pour le coach belge Hein Vanhaezebrouck, entraîneur de football en professionnel et spécialiste de cyclisme également, les prédispositions physiques du champion slovène sont telles qu'elles le placent d'entrée de jeu sur une autre planète.

Alors qu'il domine outrageusement le peloton mondial depuis deux ans, remportant la majorité des courses dont il prend le départ, Tadej Pogacar pourrait ne pas avoir atteint son sommet, comme l'a confirmé ces derniers jours sont entraîneur Javier Sola : « La quantité d'entraînement que Tadej est capable d'absorber est dingue. Et cela s'applique aussi à sa récupération. Et ça, c'est déterminé par sa génétique. Après il y a l'aspect mental. Je pense que tous les coureurs doivent vivre avec. Quand tu es l'un des meilleurs coureurs au monde, il y a toujours de la pression. C'est aussi quelque chose qu'il a appris à gérer. On essaie de lui maintenir une vie la plus simple possible, parler clairement avec lui pour qu'il se sente bien et relax. Si c'est le cas et que Tadej se sent heureux, c'est la clé de la réussite ».

A l'entraînement en décembre, Pogacar explose ses propres records ! Les premiers indicateurs du Slovène à l'entraînement tendent d'ailleurs à le confirmer. Il vient en effet d'exploser le record de la montée du Coll de Rates en Espagne, dont il était le détenteur, de 24 secondes ! Une performance déjà astronomique, qui lance sa saison sur des bases impressionnantes.