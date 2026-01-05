Les «belles pelles» de Marion Rousse, ses aventures de jeunesse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare du cyclisme en France, Marion Rousse a débuté sa carrière sur un vélo et n’a pas échappé aux chutes. Il y a quelques mois, la compagne de Julian Alaphilippe s’était prononcée sur la dangerosité de cette discipline, racontant notamment une aventure survenue en Chine durant sa jeunesse…

Avant de commenter le Tour de France sur le service public, et de prendre les rênes de l’édition féminine de la Grande Boucle, Marion Rousse a débuté sur un vélo. La compagne de Julian Alaphilippe a notamment été sacrée championne de France sur route en 2012, avant de prendre sa retraite trois ans plus tard, à l’âge de 24 ans, afin de se consacrer à sa nouvelle carrière dans les médias. Interrogé par Lou l’été dernier, Marion Rousse s’était prononcée sur les nombreuses chutes dont elle avait été victime sur les routes.

« J’avais 30 filles sur moi » « C’est un sport hyper dangereux le vélo. Évidemment, je me suis pris des belles pelles. Je me souviens, j’avais fait une Coupe du Monde en Chine, et il y a une chute massive. Je ne sais pas, on était 80 filles par terre, et je crois que je devais être la première à tomber, donc j’avais 30 filles sur moi », s’était-elle souvenue.