Cyclisme : Pogacar-Van der Poel, la prophétie de Nibali pour Milan San Remo...

Depuis plusieurs mois, Tadej Pogacar n'a pas fait mystère que remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix constituait ses objectifs prioritaires pour la saison 2026. Au sujet de Milan San Remo, Vincenzo Nibali, ancien vainqueur de l'épreuve, a livré une analyse percutante quant aux perspectives de victoire du champion slovène face à Mathieu Van der Poel.

Si Tadej Pogacar a fixé Milan San Remo et Paris-Roubaix comme ses objectifs prioritaires pour 2026, c'est bien sûr qu'il s'agit des deux Monuments qui manquent encore à son palmarès. Mais c'est aussi parce que le Slovène sait que les deux sont celles où sa marge de manoeuvre est la plus réduite et qu'il ne doit pas tarder à essayer de les gagner pour au moins y parvenir une fois avant la fin de sa carrière. Interrogé sur le sujet, Vincenzo Nibali a livré une analyse aussi percutante que pertinente. Selon l'ancien vainqueur du Tour de France, du Tour d'Italie et de... Milan San Remo, Pogacar prend actuellement le problème à l'envers avec la Primavera.

« Peut-être est-ce la limite de Pogacar : il pense qu'il peut tout aborder à partir de la force... » Nibali a ainsi expliqué à Bici.pro, dans des propos relayés par cyclinguptodate : « Toutes les courses que Tadej Pogacar gagne, il les gagne grâce à la force. Il attaque parce qu'il est le plus fort. Mais qui gagne grâce à la ruse et la tactique ? Van der Poel. Peut-être est-ce la limite de Pogacar, si vous pouvez réellement appeler ça une limite : il pense qu'il peut tout aborder à partir de la force. Regardez sur Milan San Remo, il essaie de lâcher tout le monde dans la montée, sans réfléchir à la possibilité de gagner autrement, comme moi je l'ai fait, par exemple sur la descente. Quand Pogacar a attaqué dans le Poggio et que Van der Poel l'a gardé devant lui, j'ai immédiatement dit que si Tadej ne faisait pas attention, il allait prendre un contre et se faire déposer. Une seconde plus tard, c'et exactement ce que Van der Poel a fait et il l'a presque lâché pour de bon ».