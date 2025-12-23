Cyclisme : Evenepoel croit-il en son duo avec Lipowitz pour battre Pogacar ?

Remco Evenepoel n'en fait pas mystère : toute sa saison 2026 sera en priorité tournée vers le Tour de France, où l'objectif sera d'essayer de détrôner Tadej Pogacar en misant sur la constitution d'une équipe articulée autour d'un duo avec Florian Lipowitz. Le double champion olympique belge croit-il en cette association pour terrasser le leader slovène ? La question lui a été posée...
A l'occasion d'un entretien accordé à Sporza.be, Remco Evenepoel a confirmé que non seulement il ne chercherait pas à éviter Pogacar en 2026, mais qu'au contraire il irait clairement à l'affrontement, avec l'objectif premier d'essayer de renverser le champion slovène lors du prochain Tour de France. Son transfert en direction de Red Bull-Bora-Hansgrohe était en grande partie lié à son rêve de remporter le maillot jaune, et il tentera de le concrétiser sans tarder.
« Si nous suivons un plan, il faut simplement penser aux avantages »
Remco Evenepoel a ainsi déclaré à Sporza : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».
« Nous sommes aux antipodes, et ensemble, cela ne peut que bien fonctionner »
Pour parvenir à déstabiliser le champion slovène et son équipe UAE, Ralph Drenk, le patron de Red Bull-Bora Hansgrohe, a décidé d'associer ses deux leaders XXL en juillet, à savoir Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, qui partageront donc le même objectif prioritaire, à savoir conquérir le maillot jaune. Evenepoel croit-il vraiment en l'efficacité d'une telle association ? Il a été interrogé sur le sujet par Sporza : « Si nous suivons un plan, il faut simplement penser aux avantages. Florian et moi sommes tous deux très ambitieux, mais nous sommes deux coureurs différents. Je suis plus explosif, Florian doit démarrer comme un diesel. Nous sommes aux antipodes, et ensemble, cela ne peut que bien fonctionner. Nous devons nous compléter et non nous saboter pour atteindre l'objectif de cette équipe : remporter le Tour un jour ».