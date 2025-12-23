Cyclisme : Evenepoel croit-il en son duo avec Lipowitz pour battre Pogacar ?

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel n'en fait pas mystère : toute sa saison 2026 sera en priorité tournée vers le Tour de France, où l'objectif sera d'essayer de détrôner Tadej Pogacar en misant sur la constitution d'une équipe articulée autour d'un duo avec Florian Lipowitz. Le double champion olympique belge croit-il en cette association pour terrasser le leader slovène ? La question lui a été posée...

A l'occasion d'un entretien accordé à Sporza.be, Remco Evenepoel a confirmé que non seulement il ne chercherait pas à éviter Pogacar en 2026, mais qu'au contraire il irait clairement à l'affrontement, avec l'objectif premier d'essayer de renverser le champion slovène lors du prochain Tour de France. Son transfert en direction de Red Bull-Bora-Hansgrohe était en grande partie lié à son rêve de remporter le maillot jaune, et il tentera de le concrétiser sans tarder.

« Si nous suivons un plan, il faut simplement penser aux avantages » Remco Evenepoel a ainsi déclaré à Sporza : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».