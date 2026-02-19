Cyclisme : Milan San Remo-Paris-Roubaix, bientôt une ouverture pour Pogacar ?

Alors qu'il rêve de gagner Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent à son palmarès, Tadej Pogacar va de nouveau se heurter à un obstacle de taille, pour ne pas dire insurmontable : Mathieu Van der Poel, qui apparaît intouchable sur ces deux parcours. Mais le double champion du monde slovène pourrait bientôt disposer d'une fenêtre de tir face à son rival hollandais. Explication.
Lorsqu'il s'est mis en tête de tout faire pour remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar savait qu'il se mettait devant un défi XXL : dominer Mathieu Van der Poel sur ses courses fétiches, lui qui compte déjà deux victoires à San Remo et trois sur le vélodrome de Roubaix. Le double champion du monde slovène en a eu la confirmation l'an dernier, vaincu deux fois par le Hollandais.
La seule fenêtre de tir pour Pogacar ?
A l'occasion du podcast De Grote Plaat, Michel Cornelisse, l'ancien entraîneur de Mathieu Van der Poel chez Alpecin, a confirmé qu'au bout du compte, l'avantage reviendrait à son ancien protégé, expliquant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Mathieu, sa force, c'est peut-être d'aborder les courses en étant à 100 % de ses capacités. De rouler peu, mais de gagner beaucoup. Comme Tadej. Ces coureurs-là ne partent pas en se disant : "Je pourrais peut-être gagner". Ils y vont en se disant : "Je peux gagner". Pogacar ? Je pense qu'il est en bonne voie pour devenir le premier coureur à remporter toutes les classiques. Je crois qu'il en est capable. Maintenant, sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, Pogacar va se retrouver souvent face à Van der Poel, qui a un sprint final légèrement supérieur au sien. Ce sera toujours compliqué ».
« Gagner Liège Bastogne Liège ? Ce serait formidable rien que pour son palmarès, je pense qu'il est tout à fait partant »
Cependant, Tadej Pogacar pourrait bientôt disposer d'une fenêtre de tir car de l'aveu de Michel Cornelisse, Mathieu Van der Poel pourrait décider à l'avenir de se mettre en quête d'une victoire sur Liège Bastogne Liège afin d'élargir son palmarès en classiques ardennaises, lui qui a déjà remporté l'Amstel Gold Race : « Gagner Liège Bastogne Liège ? Ce serait formidable rien que pour son palmarès. Je pense qu'il est tout à fait partant ». Si effectivement Mathieu Van der Poel décidait une fois de tout tenter pour remporter Liège, il ferait probablement l'impasse sur les flandriennes pour garder de la fraîcheur, ce qui laisserait alors une grande porte ouverte pour Pogacar.