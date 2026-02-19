Cyclisme : Milan San Remo-Paris-Roubaix, bientôt une ouverture pour Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il rêve de gagner Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent à son palmarès, Tadej Pogacar va de nouveau se heurter à un obstacle de taille, pour ne pas dire insurmontable : Mathieu Van der Poel, qui apparaît intouchable sur ces deux parcours. Mais le double champion du monde slovène pourrait bientôt disposer d'une fenêtre de tir face à son rival hollandais. Explication.

Lorsqu'il s'est mis en tête de tout faire pour remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar savait qu'il se mettait devant un défi XXL : dominer Mathieu Van der Poel sur ses courses fétiches, lui qui compte déjà deux victoires à San Remo et trois sur le vélodrome de Roubaix. Le double champion du monde slovène en a eu la confirmation l'an dernier, vaincu deux fois par le Hollandais.

La seule fenêtre de tir pour Pogacar ? A l'occasion du podcast De Grote Plaat, Michel Cornelisse, l'ancien entraîneur de Mathieu Van der Poel chez Alpecin, a confirmé qu'au bout du compte, l'avantage reviendrait à son ancien protégé, expliquant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Mathieu, sa force, c'est peut-être d'aborder les courses en étant à 100 % de ses capacités. De rouler peu, mais de gagner beaucoup. Comme Tadej. Ces coureurs-là ne partent pas en se disant : "Je pourrais peut-être gagner". Ils y vont en se disant : "Je peux gagner". Pogacar ? Je pense qu'il est en bonne voie pour devenir le premier coureur à remporter toutes les classiques. Je crois qu'il en est capable. Maintenant, sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, Pogacar va se retrouver souvent face à Van der Poel, qui a un sprint final légèrement supérieur au sien. Ce sera toujours compliqué ».