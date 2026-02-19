Cyclisme : Pogacar-Van der Poel ? Le pronostic de l'ancien coach de Van der Poel...

Alexandre Higounet

A l'heure où le duel entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar s'annonce épique sur Milan San Remo et sur Paris-Roubaix, l'ancien entraîneur du Hollandais, Michel Cornelisse, a évalué les possibilités du double champion du monde slovène, pointant notamment du doigt le point qui risque d'être rédhibitoire pour lui face à son rival.

Depuis que Tadej Pogacar s'est mis en tête de remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, la passion est montée de plusieurs crans autour des deux courses, car elles sont désormais le terrain d'un duel au sommet entre lui et Mathieu Van der Poel, le roi des Flandriens. Et comme le leader slovène a de surcroit adoré participer à Roubaix et qu'il a érigé en priorité absolue de lever les bras sur l'une ou l'autre, ce duel s'annonce épique.

« Ces coureurs-là ne partent pas en se disant : "Je pourrais peut-être gagner" » Interrogé sur l'affrontement qui s'annonce lors du podcast De Grote Plaat, Michel Cornelisse, l'ancien entraîneur de Van der Poel chez Alpecin, a expliqué, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Mathieu, sa force, c'est peut-être d'aborder les courses en étant à 100 % de ses capacités. De rouler peu, mais de gagner beaucoup. Comme Tadej. Ces coureurs-là ne partent pas en se disant : "Je pourrais peut-être gagner". Ils y vont en se disant : "Je peux gagner". Pogacar ? Je pense qu'il est en bonne voie pour devenir le premier coureur à remporter toutes les classiques. Je crois qu'il en est capable ».