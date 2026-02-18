Cyclisme : Pogacar ? Retour à la case départ pour Evenepoel...

Remco Evenepoel a fait de la conquête du Tour de France son grand objectif des prochaines années, à commencer par 2026. Pour cela, il lui faut se rapprocher de Tadej Pogacar dans les longues ascensions. Le double champion olympique belge, qui compte beaucoup pour cela sur son arrivée chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, passait un premier test grandeur nature à l'occasion du Tour UAE.
Remco Evenepoel s'est fixé comme grand objectif de devenir le premier belge depuis Eddy Merckx à remporter le Tour de France. En l'état, cela signifie que le Belge doit se mettre au niveau de Tadej Pogacar dans les cols, condition sine qua non pour qu'il puisse rêver du maillot jaune. Conscient de cette réalité, Evenepoel a rejoint cet hiver la Red Bull-Bora Hansgrohe pour franchir ce palier qui lui manque en haute montagne.
Nouveau crash dans une longue ascension
Auteur d'un début de saison canon, Evenepoel passait un premier test grandeur nature à l'occasion du Tour UAE, face à un autre prétendant aux Grands Tours, Isaac Del Toro, lieutenant numéro un de Tadej Pogacar. Après sa victoire lors du chrono, lui permettant de prendre le maillot de leader et de distancer le coureur mexicain, Evenepoel semblait parti pour imposer le scénario dont il rêve pour le Tour de France, à savoir de faire les écarts en chrono pour gérer ensuite l'avance en haute montagne.
Il ne cède pas contre Pogacar mais contre son lieutenant...
Aussi, Evenepoel devait aujourd'hui tenir dans la terrible ascension finale du Jebel Mobrah et matérialiser sa progression. Il n'en a rien été. Le Belge a irrémédiablement cédé à 5 kilomètres du sommet, laissant Isaac Del Toro s'envoler, le Mexicain prenant la deuxième place derrière l'Italien Tiberi parti devant. Pour Evenepoel, le retour à la case départ est terrible, car il a encore cédé dans une longue ascension. Certes, il n'est pas à son top à ce stade la saison, mais ni Vingegaard ni Pogacar n'étaient présents et Del Toro n'a pas semblé non plus à son maximum, Après la course, le leader de Red Bull-Bora-Hansgrohe a tiré un bilan sans concession au micro du Het Nieuwsblad : « Au pied de la montée, j’ai commencé à avoir des crampes. C’est rare pour moi. Peut-être à cause de l’effort d’hier, que je n’avais pas encore bien assimilé. Quand j’ai dû les laisser tomber, j’ai fait un très mauvais kilomètre, mais après ça, j’ai réussi à m’en sortir tant bien que mal. Ça m’arrive souvent en début de saison sur des ascensions comme celle-ci, quand je traverse une période un peu difficile. Mais de toute façon, je ne me sentais pas bien dans les jambes aujourd’hui. Etait-ce la chaleur ? J’ai continué à boire, c’est certain, donc ce n’est pas ça. Je crois que je n’ai pas du tout récupéré de mes efforts d’hier. Je n’ai pas bien dormi non plus ; je me suis réveillé à cause de la chaleur. Mais au final, je ne peux pas chercher d’excuses ».