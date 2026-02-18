Cyclisme : Pogacar ? Retour à la case départ pour Evenepoel...

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel a fait de la conquête du Tour de France son grand objectif des prochaines années, à commencer par 2026. Pour cela, il lui faut se rapprocher de Tadej Pogacar dans les longues ascensions. Le double champion olympique belge, qui compte beaucoup pour cela sur son arrivée chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, passait un premier test grandeur nature à l'occasion du Tour UAE.

Remco Evenepoel s'est fixé comme grand objectif de devenir le premier belge depuis Eddy Merckx à remporter le Tour de France. En l'état, cela signifie que le Belge doit se mettre au niveau de Tadej Pogacar dans les cols, condition sine qua non pour qu'il puisse rêver du maillot jaune. Conscient de cette réalité, Evenepoel a rejoint cet hiver la Red Bull-Bora Hansgrohe pour franchir ce palier qui lui manque en haute montagne.

Nouveau crash dans une longue ascension Auteur d'un début de saison canon, Evenepoel passait un premier test grandeur nature à l'occasion du Tour UAE, face à un autre prétendant aux Grands Tours, Isaac Del Toro, lieutenant numéro un de Tadej Pogacar. Après sa victoire lors du chrono, lui permettant de prendre le maillot de leader et de distancer le coureur mexicain, Evenepoel semblait parti pour imposer le scénario dont il rêve pour le Tour de France, à savoir de faire les écarts en chrono pour gérer ensuite l'avance en haute montagne.