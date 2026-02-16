Cyclisme : Evenepoel peut-il arriver au niveau de Pogacar ? Il lance le débat

Alexandre Higounet

Alors que Remco Evenepoel vient de frapper fort pour son retour à la compétition, remportant toutes les courses dont il a pris le départ, dont le classement général du Tour de Valence, est-il réellement en route pour rivaliser avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard l'été prochain sur le Tour de France ? La question a été posée par le journaliste Spencer Martin à l'occasion du podcast The Move, auquel participait également l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, Johan Bruyneel.

Désireux de lancer sa saison au mieux sous ses nouvelles couleurs de Red Bull-Bora-Hansgrohe, lui qui vise de lutter pour le maillot jaune en juillet face à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel n'a pas fait les choses à moitié, remportant toutes les courses dont il a pris le départ, dont le classement général du Tour de Valence.

« A-t-il ajouté quelque chose à son arsenal qui lui permettra de rivaliser avec Pogacar et Vingegaard en 2026 ? » A l'occasion du podcast The Move, relayé par cyclinguptodate.com, Spencer Martin, un écrivain américain sur le cyclisme, a posé la vraie question au sujet du double champion olympique belge : « A-t-il ajouté quelque chose à son arsenal qui lui permettra de rivaliser avec Pogacar et Vingegaard en 2026 ? ». Evenepoel, qui s'est rassuré par ces victoires du début de saison, a indirectement répondu en pointant du doigt ce qui lui manquait pour réellement lutter avec Pogacar, confiant y travailler activement avec sa nouvelle équipe : « Pogacar ? J'ai beaucoup appris de notre dernière confrontation. J'étais vraiment à haut niveau et j'ai pu batailler avec lui dans la côte où il m'a lâché. Pendant 20-30 secondes, j'ai dû récupérer d'un premier effort. Ce sont ces choses-là qu'on travaille, qu'on veut améliorer. C'est sur ces 5-10 minutes que Tadej fait la différence. C'est ce qu'on travaille : être pendant cinq à dix minutes à une certaine puissance. Pour l'instant, tout se passe bien à l'entraînement. J'espère un jour pouvoir être à côté de lui, peut-être même devant ».