Cyclisme : Pogacar-Van der Poel, il annonce une « bataille fantastique » sur Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Le duel entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar sur Paris-Roubaix s'annonce épique, car pour une fois, Tadej Pogacar, qui n'a pas caché qu'il avait fixé son objectif prioritaire de l'année sur la course pavé, apparaît en situation défavorable par rapport à son principal rival, qui en a fait sa chasse gardée. Andrea Tafi, vainqueur de Paris-Roubaix en 1999, a livré les clés de ce duel terrible pour Bici.pro.

Entre Tadej Pogacar, le champion ultime, qui rêve de lever les bras sur le Vélodrome de Roubaix pour compléter sa collection de Monuments et gagner une course qui l'obsède alors qu'elle n'est pas faite pour lui, et Mathieu Van der Poel, en passe de devenir le plus grands coureurs flandriens de tous les temps, le duel s'annonce épique sur la prochaine édition de l'Enfer du Nord.

« Pogacar peut certainement menacer Van der Poel, mais il y a de nombreux facteurs externes à prendre en compte » Interrogé à l'occasion d'un entretien à Bici.pro relayé par cyclinguptodate.com, Andrea Tafi, vainqueur sur le vélodrome de Roubaix en 1999, annonce la couleur : « À Roubaix, la lutte pourrait se résumer à un duel entre Pogacar et Van der Poel. Pogacar a démontré ses qualités exceptionnelles, même dans une Classique si éloignée de son style habituel. Ou du moins, par rapport à ce que l'on attendait de lui. Mais je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'il peut déjà gagner cette année. Pogačar a désormais pratiquement atteint le niveau de perfection requis pour gagner Roubaix, il peut certainement menacer Van der Poel, mais il y a de nombreux facteurs externes à prendre en compte. Pogacar a prouvé qu'il est de loin le meilleur coureur du monde, donc ce sera une bataille fantastique. Et ce qui la rend encore plus passionnante, c'est que même si on peut se préparer au mieux pour Roubaix, s'entraîner et pratiquer, il y a toujours un élément extérieur qui peut influencer le résultat ».