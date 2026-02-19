«Le robot» : Un joueur du PSG déshumanisé et ça ne plait pas du tout à Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé a donc quitté le PSG à l'été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, il reste encore proche de certains de ses coéquipiers. Le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs pu s'exprimer sur la situation de l'un d'entre eux, faisant alors notamment savoir quelque chose qui lui déplaisait. Et c'est un surnom donné à un joueur du PSG qui a fait tiquer Mbappé.

Que ce soit pendant son passage au PSG et désormais en équipe de France, Kylian Mbappé s'est rapproché de... Warren Zaïre-Emery. L'attaquant du Real Madrid a d'ailleurs pris sous son aile le jeune milieu de terrain et c'est ainsi qu'une relation fraternelle a vu le jour entre les deux. « Je vois qu’il est pote avec mon petit frère ! Forcément, je me sens un peu comme son grand frère. J’essaie vraiment de le guider, de l’aider au maximum, tout en le laissant faire son chemin, car c’est comme ça qu’il va continuer d’apprendre », avait pu expliquer.

« Un côté réducteur et inhumain » Toujours là pour conseiller Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé n'hésite également pas à le défendre. Et c'est ainsi qu'en 2024, pour Ouest France, il est monté au créneau à propos du surnom donné au joueur du PSG, « le robot ». C'est alors que Mbappé avait fait savoir : « Les gens le surnomment « le robot ». Je trouve que ce surnom n’est pas justifié, car il possède un côté réducteur et inhumain, alors que le gamin est simplement introverti. Il a des émotions, j’ai pu le voir dans le vestiaire du PSG. Il essaie de se faire une place, tant bien que mal, dans ce grand paysage médiatique, où il n’est pas super à l’aise. C’est pour ça que j’insiste sur la notion de l’aider en dehors du terrain. Essayer de lui donner les clés pour qu’il s’en sorte dans ce monde impitoyable. Par exemple, quand il va en conférence de presse, j’essaye de lui donner un maximum de billes avant ».