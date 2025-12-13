Un nouveau joueur est annoncé à l'OM !

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait décidé de renforcer sa charnière centrale en faisant venir l’expérimenté Nayef Aguerd. Le joueur de 29 ans a rapidement mis tout le monde d’accord et il semble être un joueur nouveau. C’est en tout cas ce que pense Romain Saïss, qui a évolué avec lui en sélection marocaine.

« Je trouve qu'il a progressé dans tous les compartiments »

À 29 ans, Nayef Aguerd est donc devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Selon Romain Saïss, qui a évolué avec le joueur de l'OM en sélection marocaine, ce dernier a complètement changé car il a depuis beaucoup progressé et cela dans tous les secteurs. « J'ai essayé de reproduire ce que j'avais vécu avec Medhi (Benatia), car Nayef a plein de qualités et est une personne exceptionnelle. Cela facilite les choses. Je trouve qu'il a progressé dans tous les compartiments. Il a toujours sa bonne patte gauche, mais il l'utilise mieux, avec moins de passes risquées. Il a acquis une culture tactique, pris beaucoup de volume physiquement. Aujourd'hui, c'est un défenseur central complet. Et il devient un leader. Ce n'est pas forcément sa nature première, mais tu es parfois obligé de prendre la relève et il commence à le faire. Je pense qu'on le lui demande aussi à Marseille. Je lui ai déjà dit : "Quand tu as des choses à dire, il faut que tu te fasses entendre sur le terrain. Parce que tu es un axial, un joueur important, et que cela ne peut pas toujours venir du capitaine." Il doit continuer », a confié l’actuel joueur du Al-Sadd SC au Qatar à L'Équipe. De beaux compliments qui devraient faire très plaisir au défenseur marseillais.