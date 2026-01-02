OM - Greenwood : Coup de tonnerre pour le mercato ?

L’été dernier, Mason Greenwood a vu deux de ses compatriotes le rejoindre à l’OM, CJ Egan-Riley et Angel Gomes, recrutés libres en provenance de Burnley et du LOSC. Deux joueurs proches du meilleur buteur de Ligue 1, qui pourrait en revanche les voir partir six mois seulement après leur arrivée.
Avant de penser à se renforcer, l’OM doit d’abord « gérer la situation économique et alléger les coûts », comme l’a expliqué Pablo Longoria. Il n’y aura donc pas d’arrivées sans des départs. En ce sens, des joueurs comme Ruben Blanco, Neal Maupay, Ulisses Garcia ou Pol Lirola pourraient s’en aller au cours du mois de janvier.
Egan-Riley et Gomes, avenir incertain
Certains recrutés seulement l’été dernier pourraient également déjà partir. Dans cette optique, RMC Sport cite CJ Egan-Riley et Angel Gomes, arrivés libres en provenance de Burnley et du LOSC. Si le premier est considéré comme encore jeune et en développement, le second n’a pas donné satisfaction et un point sera fait avec son entourage prochainement.
Deux joueurs proches de Greenwood
Ce qui serait très certainement une petite déception pour Mason Greenwood. En effet, CJ Egan-Riley et Angel Gomes sont deux des joueurs dont il est le plus proche, surtout le milieu de terrain, avec qui il a été formé à Manchester United. « Mason est comme un petit frère pour moi. Nous nous connaissons depuis que nous avons huit ans, nous avons été au centre de formation ensemble et nous sommes allés jusqu'à l'équipe première », confiait Angel Gomes au moment de son arrivée à l’OM.