OM - Greenwood : Coup de tonnerre pour le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Mason Greenwood a vu deux de ses compatriotes le rejoindre à l’OM, CJ Egan-Riley et Angel Gomes, recrutés libres en provenance de Burnley et du LOSC. Deux joueurs proches du meilleur buteur de Ligue 1, qui pourrait en revanche les voir partir six mois seulement après leur arrivée.

Avant de penser à se renforcer, l’OM doit d’abord « gérer la situation économique et alléger les coûts », comme l’a expliqué Pablo Longoria. Il n’y aura donc pas d’arrivées sans des départs. En ce sens, des joueurs comme Ruben Blanco, Neal Maupay, Ulisses Garcia ou Pol Lirola pourraient s’en aller au cours du mois de janvier.

Egan-Riley et Gomes, avenir incertain Certains recrutés seulement l’été dernier pourraient également déjà partir. Dans cette optique, RMC Sport cite CJ Egan-Riley et Angel Gomes, arrivés libres en provenance de Burnley et du LOSC. Si le premier est considéré comme encore jeune et en développement, le second n’a pas donné satisfaction et un point sera fait avec son entourage prochainement.