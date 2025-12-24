OM - Greenwood : La difficile séparation qui se prépare…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En rejoignant l’OM l’été dernier, Angel Gomes a retrouvé Mason Greenwood. Un joueur avec lequel il a été formé à Manchester United et qu’il considère comme « son petit frère ». Mais quelques mois seulement après son arrivée, les deux hommes pourraient de nouveau être séparés, puisqu’un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans est déjà envisagé.

Un an après son transfert, Mason Greenwood a vu une personne dont il est proche le rejoindre à l’OM, Angel Gomes. Deux joueurs formés à Manchester United et qui se sont donc retrouvés à Marseille. « Mason est comme un petit frère pour moi. Nous nous connaissons depuis que nous avons huit ans, nous avons été au centre de formation ensemble et nous sommes allés jusqu'à l'équipe première. Peu de joueurs font ça ! J'ai passé beaucoup de bons moments avec lui, et j'espère en passer encore d'autres bientôt », confiait Angel Gomes au moment de sa présentation l’été dernier.

Nouvelle séparation en vue pour Greenwood et Gomes Six mois seulement après leurs retrouvailles, Mason Greenwood et Angel Gomes pourraient de nouveau être séparés. Ces dernières semaines, un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans est évoqué, ce que confirme Foot Mercato. N’ayant pas convaincu depuis son arrivée, un départ du transfuge du LOSC est envisagé par l’OM, où il fait pourtant l’unanimité dans le vestiaire.