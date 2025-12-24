OM - Greenwood : La difficile séparation qui se prépare…

En rejoignant l’OM l’été dernier, Angel Gomes a retrouvé Mason Greenwood. Un joueur avec lequel il a été formé à Manchester United et qu’il considère comme « son petit frère ». Mais quelques mois seulement après son arrivée, les deux hommes pourraient de nouveau être séparés, puisqu’un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans est déjà envisagé.
Un an après son transfert, Mason Greenwood a vu une personne dont il est proche le rejoindre à l’OM, Angel Gomes. Deux joueurs formés à Manchester United et qui se sont donc retrouvés à Marseille. « Mason est comme un petit frère pour moi. Nous nous connaissons depuis que nous avons huit ans, nous avons été au centre de formation ensemble et nous sommes allés jusqu'à l'équipe première. Peu de joueurs font ça ! J'ai passé beaucoup de bons moments avec lui, et j'espère en passer encore d'autres bientôt », confiait Angel Gomes au moment de sa présentation l’été dernier.
Nouvelle séparation en vue pour Greenwood et Gomes
Six mois seulement après leurs retrouvailles, Mason Greenwood et Angel Gomes pourraient de nouveau être séparés. Ces dernières semaines, un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans est évoqué, ce que confirme Foot Mercato. N’ayant pas convaincu depuis son arrivée, un départ du transfuge du LOSC est envisagé par l’OM, où il fait pourtant l’unanimité dans le vestiaire.
Un joueur apprécié à l’OM
En effet, comme indiqué par Foot Mercato, Angel Gomes a fait le lien entre le groupe et ses compatriotes Mason Greenwood et CJ Egan-Riley à l’OM, où il a joué un « rôle moteur ». L’international anglais (4 sélections) est apprécié en interne et sa relation avec Roberto De Zerbi est bonne, les deux hommes échangeant souvent sur son positionnement. Le problème d’Angel Gomes n’est pas sa personnalité ou bien son caractère, mais bien son rendement sportif qui pourrait déjà le pousser vers la sortie.