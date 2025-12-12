Trois recrues à l’OM, De Zerbi dit non !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils ont très peu joué depuis le début de la saison, Amine Gouiri, Facundo Medina et Hamed Junior Traoré sont considérés presque comme des recrues par l’OM. Il faudra en revanche encore un peu patienter avant de pouvoir voir les trois joueurs faire leur retour, comme l’a confié Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Il y a une dizaine de jours, Medhi Benatia a évoqué le mercato hivernal à venir et s’il allait y avoir du mouvement à l’OM. Le directeur du football du club a laissé entendre que le mois de janvier risquait d’être assez calme, Marseille attendant surtout les retours de blessure de Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri.

« Les vraies recrues seront Traoré et Medina », Gouiri également attendu à l’OM « J'estime qu'on a bien posé l'été dernier, un peu tardivement avec toutes les contraintes qu'il y avait, mais aujourd'hui, je pense que les vraies recrues seront Traoré et Medina, c'est comme s'il n'était pas là et pourtant, c'est un joueur tellement important, donc j'espère qu'il va revenir. Il y a Gouiri aussi qui va encore être absent un bon moment, j'espère fin janvier », a déclaré Medhi Benatia.