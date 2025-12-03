Mercato : Le boss de l'OM annonce trois recrues !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a recruté douze joueurs au total. Alors que la prochaine fenêtre de transferts va bientôt ouvrir ses portes, Medhi Benatia a annoncé qu'il attendait trois renforts qui font déjà partie de l'effectif de Roberto De Zerbi : Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri.

Dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026. Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont enflammé le mercato estival. En effet, le président et le directeur sportif de l'OM ont officialisé douze transferts au total à l'intersaison : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

Transfert : L'OM ne va pas recruter cet hiver Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia s'est prononcé sur le mercato de l'OM. Si le directeur sportif marseillais attend trois renforts, il ne va recruter personne. En effet, Medhi Benatia compte sur les retours conjugués d'Hamed Junior Traoré, de Facundo Medina et d'Amine Gouiri pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi lors de la deuxième partie de saison.