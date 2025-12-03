OM : Malhonnête, Medhi Benatia se fait balancer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accroché par Toulouse (2-2) lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OM a laissé passer l'occasion de prendre la tête du championnat. Un résultat qui a fait toutefois enrager les Phocéens, à commencer par Medhi Benatia. A sa manière, le directeur du football olympien s'est plaint de l'arbitrage sur les réseaux sociaux. De quoi lui valoir les remontrances de Pierre Ménès.

Depuis le début de la saison, l'OM se plaint régulièrement d'un arbitrage défavorable. Cela a-t-il encore été le cas lors du dernier match face à Toulouse ? Alors que les deux équipes sont reparties à égalité, Medhi Benatia avait visiblement des choses à dire à l'issue du match. Ainsi, sur X, le Marocain a posté une photo d'Igor Paixao poussé dans la surface par un Toulousain, une action sur laquelle aucun penalty n'a été sifflé en faveur de l'OM.

« On a aussi un problème avec les dirigeants de club » Bien évidemment, ce post de Medhi Benatia sur les réseaux sociaux n'est pas passé inaperçu. Mais voilà qu'il vaut aujourd'hui au directeur du football de l'OM certaines critiques. Ainsi, sur Youtube, Pierre Ménès a notamment confié : « En France, on a un double problème. On a un problème avec l'arbitrage, qui est d'un niveau affligeant. Mais on a aussi un problème avec les dirigeants de club qui se servent de ça pour toujours mettre la pression. Je connais ceux qui mettent la pression à chaque match. Je pense notamment à la story de Benatia d'un Toulousain en train de pousser un Marseillais alors que le ballon est déjà sorti ».