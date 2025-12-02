OM : Pierre Ménès annonce un coup hallucinant, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a été tenu en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. Alors qu'elle menait 2-1, la bande à Mason Greenwood a vu son adversaire égaliser à la toute dernière seconde. Interrogé ce lundi, Pierre Ménès s'est totalement lâché sur le deuxième but du TFC.

Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu le Toulouse FC au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils ont perdu deux points précieux dans la course pour le titre ce samedi soir. En effet, l'OM a été tenu en échec par le TFC (2-2). Pourtant, les Marseillais auraient pris la tête du championnat de France en cas de victoire.

OM 2-2 TFC Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès est revenu sur le duel entre l'OM et le Toulouse FC. D'après le journaliste français, le deuxième but encaissé par les Olympiens est improbable.