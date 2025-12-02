OM : Pierre Ménès annonce un coup hallucinant, c'est du jamais vu !

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a été tenu en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. Alors qu'elle menait 2-1, la bande à Mason Greenwood a vu son adversaire égaliser à la toute dernière seconde. Interrogé ce lundi, Pierre Ménès s'est totalement lâché sur le deuxième but du TFC.
Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu le Toulouse FC au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils ont perdu deux points précieux dans la course pour le titre ce samedi soir. En effet, l'OM a été tenu en échec par le TFC (2-2). Pourtant, les Marseillais auraient pris la tête du championnat de France en cas de victoire.
OM 2-2 TFC
Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès est revenu sur le duel entre l'OM et le Toulouse FC. D'après le journaliste français, le deuxième but encaissé par les Olympiens est improbable.
« C'est hallucinant d'encaisser un but à la dernière seconde sur une touche»
« Comment expliquer la contre-performance de l'OM face à Toulouse au Vélodrome ? Est-ce mental, la pression, la peur de gagner et d'être premier, l'enchainement des matchs ou les choix de Roberto de Zerbi ? C'est un petit peu tout ça. Il y a un problème mental, il y a de la pression, il y a peut-être un petit peu de peur de gagner, il y a l'enchainement des matchs qui est indéniable, et il y a aussi les choix de De Zerbi, qui a une nouvelle fois tripatouillé son milieu de terrain. Pourtant, il avait si bien fonctionné contre Newcastle. (Arthur) Vermeeren n'a pas joué contre Toulouse, c'est une erreur. Il y a des errances défensives. C'est vrai que c'est assez hallucinant d'encaisser un but à la dernière seconde des arrêts de jeu sur une touche. Un coup de tête sur une touche, c'est quand même quasiment du jamais vu en Ligue 1 quoi », s'est lâché Pierre Ménès via Face à Pierrot.