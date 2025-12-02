Le PSG fait craquer l’OM, la terrible annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait l’opportunité de passer devant le PSG au classement, battu par l’AS Monaco (1-0), l’OM a laissé passer sa chance en étant tenu en échec par Toulouse (2-2) samedi. Ce n’est pas la première fois cette saison que les Olympiens manquent une occasion pareille et pour Matthieu Dossevi, c’est le signe d’une équipe qui craque sous la pression de l’enjeu.

Après avoir vu le PSG s’incliner à Monaco (1-0) et l’OM concéder un match nul contre Toulouse (2-2), le RC Lens n’a pas laissé sa chance de prendre la tête de la Ligue 1. Vainqueurs sur la pelouse d’Angers (1-2) dimanche, les Sang et Or sont premiers du championnat, une place qu’auraient pu occuper les Olympiens s’ils n’avaient pas été rejoints par le TFC dans le temps additionnel.

« Ils ont tout pour maitriser ce match, mais tu sens qu’il y a l’enjeu qui commence petit à petit à se faire ressentir » « C’est criant, ça se ressent. Ils ont tout pour maitriser ce match, mais tu sens qu’il y a l’enjeu qui commence petit à petit à se faire ressentir. Tu vois une sorte de nervosité qui s’installe qui n’a pas lieu d’être au final, mais elle est palpable », a déclaré Matthieu Dossevi sur le plateau de L’Équipe du Soir, faisant notamment référence au ballon dégagé en touche par CJ Egan-Riley qui a mené à l’égalisation de Toulouse. « On ne sait pas pourquoi il dégage en touche, c’est vraiment une succession de choses qui sont totalement incohérentes. »