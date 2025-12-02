Le PSG fait craquer l’OM, la terrible annonce en direct !

Alors qu’il avait l’opportunité de passer devant le PSG au classement, battu par l’AS Monaco (1-0), l’OM a laissé passer sa chance en étant tenu en échec par Toulouse (2-2) samedi. Ce n’est pas la première fois cette saison que les Olympiens manquent une occasion pareille et pour Matthieu Dossevi, c’est le signe d’une équipe qui craque sous la pression de l’enjeu.
Après avoir vu le PSG s’incliner à Monaco (1-0) et l’OM concéder un match nul contre Toulouse (2-2), le RC Lens n’a pas laissé sa chance de prendre la tête de la Ligue 1. Vainqueurs sur la pelouse d’Angers (1-2) dimanche, les Sang et Or sont premiers du championnat, une place qu’auraient pu occuper les Olympiens s’ils n’avaient pas été rejoints par le TFC dans le temps additionnel.
« Ils ont tout pour maitriser ce match, mais tu sens qu’il y a l’enjeu qui commence petit à petit à se faire ressentir »
« C’est criant, ça se ressent. Ils ont tout pour maitriser ce match, mais tu sens qu’il y a l’enjeu qui commence petit à petit à se faire ressentir. Tu vois une sorte de nervosité qui s’installe qui n’a pas lieu d’être au final, mais elle est palpable », a déclaré Matthieu Dossevi sur le plateau de L’Équipe du Soir, faisant notamment référence au ballon dégagé en touche par CJ Egan-Riley qui a mené à l’égalisation de Toulouse. « On ne sait pas pourquoi il dégage en touche, c’est vraiment une succession de choses qui sont totalement incohérentes. »
« Ça va peut-être même leur servir pour être clutch sur la fin de saison »
Matthieu Dossevi se veut tout de même optimiste et estime que l’OM peut apprendre de ces occasions ratées : « Je trouve que ce n’est pas rédhibitoire. Ils sont là où ils doivent être pour le moment. Ils ne sont pas largués, ils sont à la lutte. Louper quelques occasions à ce moment-là de la saison, ce n’est pas si grave. Ils vont apprendre de ces choses-là et ça va peut-être même leur servir pour être clutch sur la fin de saison. »