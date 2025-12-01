Mbappé - OM : La vengeance que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a perdu la tête de la Liga ce dimanche. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont été neutralisés par Gérone (1-1). Le club madrilène a notamment été victime d’un certain Azzedine Ounahi. L’international marocain prouve qu’il n’a pas du tout perdu de ses qualités après son passage délicat du côté de l’OM.

Ounahi a fait mal à Mbappé et au Real Madrid Buteur contre le Real Madrid, le milieu de terrain de 25 ans est en train de mettre tout le monde d’accord en Espagne. Comme le rapporte SPORT, l’international marocain est en train de prouver qu’il n’a rien perdu de ses qualités après son passage délicat à l’OM. Gérone a visiblement flairé le bon coup avec Azzedine Ounahi sur le mercato.