Mbappé prend son téléphone : Le règlement de comptes !

On prend les mêmes et on recommence. Le Real Madrid a enchaîné son troisième déplacement de suite en Liga. Et force est de constater qu’en ce mois de novembre, le club madrilène voyage mal sur les routes de l’Espagne. Trois nuls en trois matchs avec des ingrédients insuffisants selon Kylian Mbappé. Le buteur du Real Madrid a pesté sur les réseaux sociaux.
Semaine faste sur le plan individuel pour Kylian Mbappé. Alors qu’il sortait d’un match nul frustrant sur la pelouse d’Elche dimanche dernier sans marquer (2-2) au terme duquel il a semblé insulté l’arbitre de « con » en français, le capitaine de l’équipe de France a retrouvé le chemin des filets. Et de quelle manière. Contre l’Olympiakos en terres grecques mercredi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière, l’attaquant du Real Madrid a signé un quadruplé, mais a vu son équipe être mise en difficulté par l’opposition au point d’être menée et de rafler une courte victoire sur le score de 4 buts à 0.
Mbappé met un terme à sa disette en Liga, le Real Madrid cale encore
Dimanche soir, le Real Madrid se déplaçait à Gérone et a encore vu son adversaire ouvrir la marque par le biais de l’ancien milieu de terrain de l’OM : Azzedine Ounahi. Grâce à un penalty inscrit en seconde période, Kylian Mbappé a remis les siens dans le match, mais ce fut trop juste pour que le Real Madrid gagne en Catalogne. Résultat ? (1-1) et le FC Barcelone reprend la première place du classement de Liga.
«Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe»
C’est le troisième match nul de suite en championnat du Real Madrid après le 0-0 du Rayo Vallecano et le 2-2 d’Elche. Après la rencontre, Kylian Mbappé a réclamé un changement dans la mentalité collective du club merengue en publiant le message suivant en Story Instagram. « Absolument pas le résultat que nous voulions ce soir. Mais le championnat n’est pas joué et est encore très long. Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe ».