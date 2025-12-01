Mbappé prend son téléphone : Le règlement de comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. Le Real Madrid a enchaîné son troisième déplacement de suite en Liga. Et force est de constater qu’en ce mois de novembre, le club madrilène voyage mal sur les routes de l’Espagne. Trois nuls en trois matchs avec des ingrédients insuffisants selon Kylian Mbappé. Le buteur du Real Madrid a pesté sur les réseaux sociaux.

Semaine faste sur le plan individuel pour Kylian Mbappé. Alors qu’il sortait d’un match nul frustrant sur la pelouse d’Elche dimanche dernier sans marquer (2-2) au terme duquel il a semblé insulté l’arbitre de « con » en français, le capitaine de l’équipe de France a retrouvé le chemin des filets. Et de quelle manière. Contre l’Olympiakos en terres grecques mercredi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière, l’attaquant du Real Madrid a signé un quadruplé, mais a vu son équipe être mise en difficulté par l’opposition au point d’être menée et de rafler une courte victoire sur le score de 4 buts à 0.

Mbappé met un terme à sa disette en Liga, le Real Madrid cale encore Dimanche soir, le Real Madrid se déplaçait à Gérone et a encore vu son adversaire ouvrir la marque par le biais de l’ancien milieu de terrain de l’OM : Azzedine Ounahi. Grâce à un penalty inscrit en seconde période, Kylian Mbappé a remis les siens dans le match, mais ce fut trop juste pour que le Real Madrid gagne en Catalogne. Résultat ? (1-1) et le FC Barcelone reprend la première place du classement de Liga.