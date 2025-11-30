Kylian Mbappé : L’humiliation secrète a fuité…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous la houlette de Kylian Mbappé, propriétaire depuis l’été 2024, le SM Caen vit une période sombre de son histoire. Après son élimination en Coupe de France face à Bayeux, une fuite embarrassante vient mettre un peu plus la lumière sur les difficultés rencontrées par la formation normande, 9e de National.

Rien ne va plus au SM Caen depuis son rachat par Kylian Mbappé à l’été 2024. Reléguée en National dans les mois qui ont suivi, la formation normande figure aujourd’hui dans le ventre mou de la troisième division et vient de connaître une grosse désillusion en Coupe de France en prenant la porte dès le 7e tour, éliminée par Bayeux, club de Régional 1. De quoi susciter la fronde des supporters, qui ne vont pas être davantage rassurés par le dernier résultat de leur équipe.

Le SM Caen tenu en échec par… la réserve du HAC Le SM Caen de Kylian Mbappé aurait préféré que le résultat de son match amical contre la réserve du Havre, équipe de Régional 1, reste secret. Telle était d’ailleurs la consigne passée par le club, qui n’avait pas communiqué sur cette rencontre organisée à huis clos samedi en fin de matinée, au stade d’Ornano. Mais le site Sportsàcaen/Actu Normandie a révélé que le Stade Malherbe n’était pas parvenu à se défaire de l’équipe B du Havre (0-0).