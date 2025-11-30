PSG : Une «très grave erreur» est dénoncée, c'est le choc !

Alexis Brunet

Lucas Chevalier a fini la rencontre face à l’AS Monaco sur le terrain ce samedi et cela relève presque du miracle. En effet, en début de match, le Français a été victime d’un très gros tacle à la cheville de la part de Lamine Camara. Le milieu de terrain n’a toutefois reçu qu’un carton jaune, ce qui est une très grave erreur selon le PSG.

Lucas Chevalier n’est pas passé loin de la catastrophe ce samedi. Ce n’est pas d’une nouvelle contre-performance de la part du gardien de but dont il est question, mais plutôt d’une faute qu’il a subie. Dès la douzième minute du match contre l’AS Monaco, le portier du PSG s’est fait fortement écraser la cheville droite par Lamine Camara. Une très grossière faute qui n’a valu miraculeusement au milieu de terrain sénégalais qu’un carton jaune.

Le PSG est en colère ! Forcément, après la rencontre, le PSG était très remonté. D’après Le Parisien, le club de la capitale a notamment parlé d’une « très grave erreur » de la part de l’arbitre de la rencontre Clément Turpin. Les arbitres en charge du VAR sont aussi dans le collimateur de l’état-major parisien, car ils n’ont pas trouvé utile d’alerter l’homme au sifflet pour qu'il vienne visionner les images du contact.