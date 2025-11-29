PSG : Frayeur pour Chevalier, la mauvaise nouvelle est confirmée !

Alexis Brunet

Samedi, lors du match face à l’AS Monaco, le PSG a bien cru qu’il allait perdre Lucas Chevalier. Le portier a été sévèrement touché à la cheville par un tacle très appuyé de Lamine Camara, mais il a tout de même terminé la rencontre sur le terrain. Toutefois, le Français a quitté le stade Louis II en boitant.

Le PSG est tombé sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi. Le club de la capitale s’est incliné 1-0, la faute à Takumi Minamino, buteur à la 68ème minute. Un match surtout marqué par une énorme faute de Lamine Camara sur le gardien parisien Lucas Chevalier.

« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant » On joue seulement la douzième minute quand Lamine Camara, au pressing sur Lucas Chevalier, se rate complètement et écrase avec son pied la cheville droite du gardien de but du PSG. Une énorme faute qui n’est toutefois sanctionnée que d’un carton jaune par Clément Turpin, qui ne sera même pas allé vérifier l’action avec le VAR. Finalement, le portier français a pu terminer la rencontre sur le terrain, mais il s’est fait une belle frayeur, comme il l’a expliqué à beIN SPORTS. « Tout le monde a vu… Aujourd’hui, ma carrière aurait pu prendre un autre tournant, j’ai eu beaucoup de chance. Parfois, on doit éviter des gestes… Mais je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines. »