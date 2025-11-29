Luis Enrique - PSG : Une catastrophe a été évitée de justesse !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Louis II face à l’AS Monaco (1-0). En plus de la défaite, le club de la capitale aurait également pu perdre Lucas Chevalier. Le portier parisien a été victime d’un tacle très dangereux à la cheville de la part de Lamine Camara et selon Luis Enrique, son joueur a eu de la chance de ne pas se blesser.

C’est une affiche de gala qui attendait les fans de Ligue 1 ce samedi après-midi. Au stade Louis II, l’AS Monaco recevait le PSG pour un choc entre deux équipes de Ligue des champions. Finalement, ce sont les locaux qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Takumi Minamino en seconde période.

Frayeur pour Lucas Chevalier L’AS Monaco a fini cette rencontre face au PSG à dix contre onze avec l’expulsion de Thilo Kehrer à la 80ème minute, mais cela aurait pu arriver bien plus tôt. En effet, à la douzième minute, Lamine Camara a seulement écopé d’un carton jaune pour un tacle très dangereux sur la cheville de Lucas Chevalier qui aurait dû lui valoir une expulsion.