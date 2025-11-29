Lamine Yamal avec Hakimi : L'énorme coup annoncé dans la presse !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Lamine Yamal fait le bonheur de la sélection espagnole avec qui il a notamment remporté le championnat d’Europe. Toutefois, l’attaquant du FC Barcelone aurait également pu porter les couleurs du Maroc, dont il possède la nationalité. Nasser Larguet, ancien responsable de l'Académie Mohammed VI et directeur technique national du football marocain, a révélé que des discussions avaient bien existé pour que l’attaquant rejoigne Achraf Hakimi et ses compatriotes.

Lamine Yamal est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde et l’Espagne est donc bien contente de pouvoir le compter dans ses rangs pour de longues années. Toutefois, cela aurait pu ne pas être le cas, car l’attaquant disposait de plusieurs options pour choisir sa sélection nationale.

Le Maroc aurait pu convaincre Yamal Interrogé par RMC Sport, Nasser Larguet, ancien responsable de l'Académie Mohammed VI et directeur technique national du football marocain, a révélé que le Maroc avait tenté sa chance pour convaincre Lamine Yamal, qui dispose de la nationalité marocaine, mais que l’attaquant avait alors déjà fait son choix. « Je n’y étais pas à ce moment-là, mais nous, à l'époque, on est allés chercher les gamins à l'âge de 15 ans. Quand vous arrivez au moment où le joueur a déjà joué avec l'équipe première, je ne dis pas que c’est 100% impossible, mais c'est bien 80%. »