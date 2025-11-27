Lamine Yamal : Le transfert légendaire qui le dégoûte !

Ce mardi soir, Lamine Yamal a été impuissant en Ligue des champions. Le crack du FC Barcelone n’a rien pu faire pour éviter la défaite contre Chelsea en Ligue des champions (3-0). L’international espagnol a notamment été éclipsé par Estevao Willian, qui commence à faire sensation du côté de la Premier League.
Lamine Yamal n’a rien pu faire ce mardi soir en Ligue des champions. Le FC Barcelone s’est lourdement incliné contre Chelsea (3-0), et l’international espagnol a été impuissant sur la pelouse des Blues. Le phénomène de 18 ans a notamment été éclipsé par un autre prodige à Stamford Bridge.
Estevao Willian a éclipsé Lamine Yamal
Comme le rapporte MARCA, Estevao Willian s’est illustré de la meilleure des manières ce mardi. Buteur contre le FC Barcelone, le Brésilien a surclassé Lamine Yamal. À Palmeiras, on savait que l’ailier de 18 ans allait devenir irrésistible en Angleterre avec le temps, et qu’il était un sérieux candidat pour être le « meilleur joueur du monde ».
PSG, Real Madrid... L'Europe s'arrachait Estevao Willian
Ce n’est pas pour rien que l’Europe se l’arrachait avant qu’il ne signe à Chelsea. Estevao Willian était dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid, du PSG et de Manchester City. Finalement, ce sont les Blues qui ont réussi à convaincre Palmeiras avec une opération à 61M€. Le crack est par la même occasion devenu le joueur le plus cher jamais vendu par le club brésilien.