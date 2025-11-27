Lamine Yamal : Le transfert légendaire qui le dégoûte !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Lamine Yamal a été impuissant en Ligue des champions. Le crack du FC Barcelone n’a rien pu faire pour éviter la défaite contre Chelsea en Ligue des champions (3-0). L’international espagnol a notamment été éclipsé par Estevao Willian, qui commence à faire sensation du côté de la Premier League.

Lamine Yamal n’a rien pu faire ce mardi soir en Ligue des champions. Le FC Barcelone s’est lourdement incliné contre Chelsea (3-0), et l’international espagnol a été impuissant sur la pelouse des Blues. Le phénomène de 18 ans a notamment été éclipsé par un autre prodige à Stamford Bridge.

Estevao Willian a éclipsé Lamine Yamal Comme le rapporte MARCA, Estevao Willian s’est illustré de la meilleure des manières ce mardi. Buteur contre le FC Barcelone, le Brésilien a surclassé Lamine Yamal. À Palmeiras, on savait que l’ailier de 18 ans allait devenir irrésistible en Angleterre avec le temps, et qu’il était un sérieux candidat pour être le « meilleur joueur du monde ».