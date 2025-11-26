Transfert d’un champion du monde : Le PSG reçoit une réponse fracassante en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Julian Alvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Malgré un contrat longue durée avec les Colchoneros, l’Argentin est notamment annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du PSG. Mais voilà que négocier avec la direction madrilène s’annonce difficile. Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a été très clair en ce qui concerne Julian Alvarez.

Déjà bien équipé offensivement, le PSG ne dirait toutefois pas non pour armer un peu plus l’effectif de Luis Enrique. En ce sens, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Julian Alvarez. Le champion du monde argentin, également ciblé par le FC Barcelone, est pour le moment à l’Atlético de Madrid. Et chez les Colchoneros, on a visiblement pas prévu de se séparer de Julian Alvarez.

« Julian est un joueur que nous voulons et il veut rester ici » Ce mercredi, à quelques heures du match de Ligue des Champions entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan, Enrique Cerezo s’est arrêté dire quelques mots aux micros de différents médias. C’est ainsi que le président madrilène, rapporté par Mundo Deportivo, a fait savoir à propos du cas Julian Alvarez : « Julian a un contrat et il doit l'honorer, comme tout le monde. Julian est un joueur que nous voulons et il veut rester ici. (…) Il est avec nous depuis un an et il lui en reste cinq ou six ! ».