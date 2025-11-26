Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, sa prolongation de contrat n’est devenue officielle qu’en février dernier. Et pourtant, Achraf Hakimi et le PSG se sont dits oui en novembre 2024 afin de rallonger leur collaboration jusqu’en 2029. Une décision forte qui a fait tomber le château de cartes du Real Madrid, obligé de revoir ses plans sur le marché des transferts. Explications.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi n’a pas eu l’opportunité de se mettre en valeur dans l’équipe dirigée à l’époque par Zinedine Zidane. Barré par la concurrence de Dani Carvajal, capitaine actuel de l’effectif dans lequel se trouve Kylian Mbappé, le jeune Hakimi décidait de partir s’aguerrir en prêt pendant deux saisons au Borussia Dortmund après la troisième Ligue des champions de rang remportée par le club en 2018.

Le Real Madrid attendait Hakimi… l’été prochain ! A son retour de prêt, Achraf Hakimi a définitivement quitté le Real Madrid pour exploser à l’Inter. Ce qui lui valait un an plus tard son transfert au PSG contre un chèque de 71M€ bonus compris. Depuis, l’international marocain est devenu une référence au poste de latéral droit et a raflé le Ballon d’or africain cette année. Cela fait quelque temps que le Real Madrid lorgnerait Hakimi et travaillerait sur son retour. Toutefois, en novembre 2024, le joueur acceptait l’offre de prolongation de contrat soumise par le PSG en rajoutant trois années sur le bail qu’il avait à l’époque expirant en juin 2026.