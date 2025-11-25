Achraf Hakimi et le Real Madrid : Le PSG donne le feu vert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, le Real Madrid a été accroché sur la pelouse d'Elche (2-2). Dans les tribunes, on a d'ailleurs pu apercevoir un spectateur particulier : Achraf Hakimi. Formé chez les Merengue, le latéral du PSG était ainsi venu voir Kylian Mbappé et compagnie. Une visite rendue possible par le club de la capitale. Explications.

Aujourd'hui au PSG, Achraf Hakimi garde toutefois un lien particulier avec le Real Madrid. Formé chez les Merengue, le Marocain n'oublie pas d'où il vient, d'autant plus que Kylian Mbappé, son grand ami, évolue désormais à Madrid. Ainsi, c'est dans ce contexte qu'Achraf Hakimi a assisté au dernier match de la Casa Blanca sur la pelouse d'Elche.

Hakimi se soigne en Espagne Comme l'explique AS, si Achraf Hakimi a pu se rendre au match entre Elche et le Real Madrid, c'est parce qu'il soigne actuellement sa cheville en Espagne. En effet, le PSG a autorisé le Marocain à faire sa rééducation du côté de Murcie. De quoi donc faciliter la venue d'Hakimi, les deux villes étant séparées de quelques kilomètres.