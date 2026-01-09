Nouvelle histoire d’amour pour Zidane : Le rencard secret à Monaco !

En décidant de quitter la Juventus Turin pour le Real Madrid à l'été 2001, Zinedine Zidane ne savait pas encore qu'il s'apprêtait à démarrer une nouvelle et longue histoire d'amour avec le club merengue. Et l'ancien numéro 10 livre les coulisses de son rendez-vous secret à Monaco avec Florentino Pérez au moment de lui donner son accord pour le transfert.
À l'occasion de ses 50 ans, en juin 2022, Zinedine Zidane avait accepté de retracer les moments marquants de sa carrière dans un long entretien qui était paru dans L'EQUIPE. Il a notamment été question des prémices de sa grande histoire d'amour avec le Real Madrid, où il avait signé en tant que joueur en 2001 en provenance de la Juventus Turin. Et Zidane se remémore ses échanges secrets avec le président Florentino Pérez à Monaco.
« Pas de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent »
« C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », confie Zinedine Zidane, qui a donné son accord au patron du Real Madrid par écrit... sur une serviette !
Zidane a dit oui sur une serviette
« On était à une grande table à Monaco pour un dîner de gala. On n’était pas l’un à côté de l’autre. J’étais invité pour recevoir un prix. Là, il me fait passer une serviette. C’était écrit à l’intérieur : “Tu veux venir ?” Et je lui ai répondu sur un bout de serviette en papier : “Yes”. Je me demande encore pourquoi je lui ai répondu en anglais ! J’aurais pu mettre “oui”, puisqu’il parle français, ou “si” en espagnol, mais j’ai mis “yes”… C’est parti de là. J’ai fait cinq ans. C’est mon chiffre. Il me suit », précise Zinedine Zidane, qui a donc ainsi démarré sa longue histoire d'amour avec le Real Madrid où il est ensuite devenu dirigeant, entraîneur adjoint puis entraîneur.