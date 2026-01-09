Nouvelle histoire d’amour pour Zidane : Le rencard secret à Monaco !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de quitter la Juventus Turin pour le Real Madrid à l'été 2001, Zinedine Zidane ne savait pas encore qu'il s'apprêtait à démarrer une nouvelle et longue histoire d'amour avec le club merengue. Et l'ancien numéro 10 livre les coulisses de son rendez-vous secret à Monaco avec Florentino Pérez au moment de lui donner son accord pour le transfert.

À l'occasion de ses 50 ans, en juin 2022, Zinedine Zidane avait accepté de retracer les moments marquants de sa carrière dans un long entretien qui était paru dans L'EQUIPE. Il a notamment été question des prémices de sa grande histoire d'amour avec le Real Madrid, où il avait signé en tant que joueur en 2001 en provenance de la Juventus Turin. Et Zidane se remémore ses échanges secrets avec le président Florentino Pérez à Monaco.

« Pas de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent » « C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », confie Zinedine Zidane, qui a donné son accord au patron du Real Madrid par écrit... sur une serviette !