«J’espère que le PSG va le sauver» : Incroyable, un transfert est réclamé en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la fuite de l’intérêt de Luis Campos dans la presse, deux mercato estivaux se sont écoulés. Et pourtant, Maghnes Akliouche n’est pas devenu une recrue du PSG malgré la volonté de son conseiller football de le faire venir. Selon Walid Acherchour, il faudrait que le champion d’Europe sauve l’international français avant qu’il ne soit trop tard. Explications.

Depuis le printemps 2024, il est question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Maghnes Akliouche. Et plus précisément de son conseiller football Luis Campos. Le dirigeant portugais, dans sa volonté de franciser l’effectif de Luis Enrique, aurait à cœur de mettre la main sur le milieu offensif polyvalent de l’AS Monaco qui a fêté sa première sélection en équipe de France le 5 septembre dernier en Ukraine (2-0).

«Je ne suis pas sûr qu’il aille à la Coupe du monde et j’espère que le PSG va le sauver» Du haut de ses 23 ans, Akliouche est cependant resté sur Le Rocher bien que son nom ait une fois encore été lié au mercato d’été du PSG à l’intersaison. Au vu de sa situation sportive actuelle à l’ASM, Maghnes Akliouche doit être la cible d’un sauvetage du Paris Saint-Germain aux yeux de Walid Acherchour. « Akliouche, plus ça avance, plus ce joueur m’inquiète. La trajectoire, le fait de ne pas être parti… Je ne suis pas sûr qu’il aille à la Coupe du monde et j’espère que le PSG va le sauver ».