Achraf Hakimi : Le rêve à l’étranger, panique pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une entorse à la cheville gauche subie début novembre, Achraf Hakimi nourrit l'espoir de revenir à temps pour le début de la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier chez lui, au Maroc. Le latéral droit du PSG se montre optimiste concernant son retour sur les terrains, mais le club de la capitale doit-il craindre un retour trop précipité de son joueur ?

Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est engagé dans une course contre la montre avec la CAN (21 décembre - 18 janvier) en ligne de mire. Le latéral droit du PSG, dont la durée d’indisponibilité était de six à huit semaines après le match de Ligue des champions, semblait d’ores et déjà forfait pour la phase de poule de la compétition (du 21 au 29 décembre) se déroulant chez lui, au Maroc. Mais il semble bien déterminé à revenir le plus tôt possible.

Hakimi, le rêve au Maroc Suivi par les caméras de Canal + pendant sa rééducation, Achraf Hakimi a donné des nouvelles rassurantes de sa blessure. « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal », a-t-il confié. Victor Salinas Palacios, le kinésithérapeute du Marocain, affichait également sa confiance pour la suite : « C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images, mais d’un point de vue clinique, je m’y connais bien, la blessure évolue bien. »