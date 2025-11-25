Achraf Hakimi : Le rêve à l’étranger, panique pour le PSG ?

Malgré une entorse à la cheville gauche subie début novembre, Achraf Hakimi nourrit l'espoir de revenir à temps pour le début de la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier chez lui, au Maroc. Le latéral droit du PSG se montre optimiste concernant son retour sur les terrains, mais le club de la capitale doit-il craindre un retour trop précipité de son joueur ?
Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est engagé dans une course contre la montre avec la CAN (21 décembre - 18 janvier) en ligne de mire. Le latéral droit du PSG, dont la durée d’indisponibilité était de six à huit semaines après le match de Ligue des champions, semblait d’ores et déjà forfait pour la phase de poule de la compétition (du 21 au 29 décembre) se déroulant chez lui, au Maroc. Mais il semble bien déterminé à revenir le plus tôt possible.
Hakimi, le rêve au Maroc
Suivi par les caméras de Canal + pendant sa rééducation, Achraf Hakimi a donné des nouvelles rassurantes de sa blessure. « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal », a-t-il confié. Victor Salinas Palacios, le kinésithérapeute du Marocain, affichait également sa confiance pour la suite : « C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images, mais d’un point de vue clinique, je m’y connais bien, la blessure évolue bien. »
« Il ne pense qu’à ça, le match contre les Comores »
Présent au Maroc pour le suivre, Bertrand Latour a expliqué dimanche sur le plateau du CFC qu’Achraf Hakimi ne s’imaginait pas rater la phase de poule de la CAN. « Il ne pense qu’à ça, le match contre les Comores (21 décembre), c’est vraiment son objectif », a expliqué le journaliste. Le PSG doit-il s’inquiéter d’une reprise trop rapide du Marocain ? Certains, dans son entourage, tenteraient de calmer ses ardeurs. « Il y a aussi les gens autour de lui, médecins et kinés, qui vous disent qu’il y a ce qu’on aimerait faire et ce qui sera possible. Il est dans les clous mais la partie n’est pas gagnée encore », ajoutait Latour.
Alors selon vous, Achraf Hakimi sera-t-il de retour à la CAN ? À vos votes !